Foligno, "Blasone" gelato al 94’ Il Cannara pareggia su rigore

FOLIGNO 4-3-1-2: De Oliveira; Giannò, Bocci, Dell’Orso, Caruso; Peppoloni (42’s.t. De Simoni) Abbate, Piermarini ( 26’s.t. Isaki), Brunetti (46’ s.t. Seghetta) ; Pucci, Bigarelli (14’s.t. Razzitti). A disposizione: Fortunati, Bobbi, Filippetti, Sias, Bacchi. All: Cotroneo.

CANNARA 4-3-3: Ubitri; Di Mambro, Ravanelli M, Belloni (26’s.t. Ilunga Cardoso) Giustini; Bocci, Camilletti G, Vitaloni; Della Vedova ( 13’s.t. Dedja) , Perri (38’s.t. Camilletti) , Ravanelli C. (13’s.t. Fausti). A disposizione: Bonomo, Meschini, Angelucci, Felici, Senigallia. All: Carlo Alberto Caporali.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Reti: 28’ p.t. Bigarelli, 49’s.t. Frustini (rig). Ammoniti: Peppoloni, Di mAmbro, Piermarini.

FOLIGNO – Gelo al Blasone. Quando il Foligno in vantaggio era impegnato a reggere il finale rabbioso del Cannara, da una mischia affollatissima in area biancazzurra De Simoni nel tentativo di pulire l’area colpisce Ilunga Cardoso, l’arbitro indica il dischetto, rigore che Frustini realizza tra la rabbia e la disperazione dei falchetti. Pari che al Cannara serve poco o niente mentre il Foligno non riesce ad allontanare la maledizione del Blasone dove l’unica vittoria casalinga rimane quella del lontano 18 settembre. "E’ un risultato pieno di amarezza. Subire il pareggio proprio sul filo di lana – ha commentato Cotroneo - dopo aver sprecato tre ghiotte occasioni per chiudere la partita rimane difficile da commentare. In questo momento non mi va di esprimere un giudizio in merito alla decisione del direttore di gara perché, ripeto non essere riusciti a fare il secondo gol, rappresenta una delusione ed una amarezza difficile da digerire". Sull’altro fronte Caporali, tecnico del Cannara, ammette: "Da questa partita dal gioco sporco mi rimane la soddisfazione per la reazione della mia squadra dopo un primo tempo tutto o quasi da dimenticare". Il Foligno al 28’ al primo affondo trova il vantaggio: Azione di Pucci che scodella in area sulla ribattuta corta della difesa ospite Bigarelli realizza. Quattro minuti più tardi invece è Perri che di tacco obbliga De Oliveira al miracolo. Nella ripresa il Foligno prova a chiudere la partita ma a Razzitti prima, Brunetti e Pucci da posizione favorevole non riescono a trovare il raddoppio negato da Ubirti. Poi l’1-1.

Carlo Luccioni