Foligno, ancora 3 tappe per il verdetto

FOLIGNO – Ancora tre tappe, 270 minuti per conoscere il destino del Foligno. Dopo la battuta di arresto casalinga con la Nestor il mantenimento della categoria si deciderà con la lotteria dei playout. Un obiettivo a cui gli uomini di Cotroneo potranno continuare ad aggrapparsi in questo mini-torneo che vedrà il Foligno impegnato nell’anticipo di sabato a Spello contro i ‘cugini’ della C4, poi al Blasone con il Pontevalleceppi e ancora in trasferta sul terreno del Sansepolcro che nella circostanza potrebbe festeggiare il ritorno del team di Armillei in D. Un calendario proibitivo che obbliga Giannò e soci a raccogliere punti pesanti per mantenere l’esile vantaggio nei confronti delle squadre che rincorrono. Primo fra tutte il Cannara. "Dopo un inizio confortante, la nostra stagione – commenta Cotroneo – è stata in salita. Il calendario ci assegna ancora 3 finali, andiamo avanti continuando a fare il nostro meglio fino all’ultimo".