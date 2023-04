Fischia Marinelli, vecchia conoscenza

Sarà Livio Marinelli di Tivoli ad arbitrare il match tra Genoa e Perugia, in programma sabato alle ore 14 allo stadio ‘Marassi’ di Genova. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti di Campobasso e Di Giacinto di Teramo. Quarto uomo Pascarella di Nocera Inferiore. In sala VAR, Di Paolo di Avezzano dirigerà le operazioni, Gualtieri di Asti sarà il suo assistente. Il fischietto di Tivoli ha arbitrato per ben 10 volte il Perugia in carriera con un bilancio di due vittorie, due pareggi e ben sei sconfitte. L’ultimo incrocio è datato 3 ottobre 2021: Benevento-Perugia 0-0. Cinque, invece, i precedenti con il Genoa con uno score di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo incrocio in questa stagione nella gara vinta, in casa, contro il Palermo. Marinelli, in questa stagione, ha già diretto 11 gare nella massima serie, tre invece in serie B.