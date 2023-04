Fischia Marcenaro Era al "Curi" col Palermo (3-3)

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere Perugia-Cosenza, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di serie BKT in programma sabato alle 14 allo stadio "Curi". A coadiuvarlo gli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Damiano Di Iorio di Vco. Quarto ufficiale sarà Roberto Lovison della sezione di Padova. Al VAR Federico La Penna di Roma 1, AVAR Alessandro Giallatini di Roma 2. Sono tre i precedenti con Mercenaro con un bilancio di due vittorie e un pareggio. La giacchetta nera ha diretto in questa stagione la sfida Perugia-Palermo dello scorso 14 gennaio, terminata con un rocambolesco 3-3. Successi nel campionato 2021-2022 (in trasferta ad Ascoli) e nella stagione 2020-2021, in Lega Pro in casa contro il Padova (3-0). Un precedente e un successo con il Cosenza nella stagione 2017-2018. Quest’anno Marcenaro ha diretto nove nove gare in serie A, sei gare in B e una nel campionato cipriota.