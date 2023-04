Fischia Manganiello Sarà il decimo incrocio

Sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo a dirigere il match tra Spal e Perugia valevole per la 35esima giornata di Serie B ed in programma domenica alle ore 16:15 allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara. Gli assistenti saranno Filippo Bercigli di Firenze e Marcello Rossi di Novara. Quarto uomo Mattia Caldera di Como. In sala VAR Gianluca Aureliano di Bologna e Gianpiero Miele di Nola. Sono nove i precedenti tra il Grifo e Manganiello, con un bilancio di cinque vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

L’ultimo incrocio è datato 3 dicembre 2021: Perugia-Vicenza 1-0 (gol di De Luca). Sono invece otto i precedenti con la Spal, con due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. L’ultimo incrocio con la squadra di Ferrara è datato questa stagione, nel successo interno contro il Venezia. Il fischietto di Pinerolo in questa stagione ha già diretto sei partite di serie A e sette di serie B.