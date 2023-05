Fischia Dionisi, precedenti-choc Assegnò due rigori alle Streghe

PERUGIA – Sarà Federico Dionisi della sezione de L’Aquila a dirigere il match di domenica tra Perugia e Benevento. Per la sfida di venerdì al Curi, Dionisi sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Giorgio Peretti di Verona e Valerio Vecchi di Lamezia Terme, mentre il quarto ufficiale sarà Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Il responsabile Var sarà Eugenio Abbattista di Molfetta, con Oreste Muto di Torre Annunziata suo assistente.

Con l’arbitro Dionisi ci sono precedenti choc auspicabilmente da ribaltare. Le gare del Grifo dirette dalla giacchetta nera abruzzese sono infatti da dimenticare: tre sconfitte e un pareggio, ma dentro le sconfitte ci sono storie che hanno lasciato un segno. Dionisi, infatti, ha già diretto un Perugia-Benevento: era il 6 aprile 2019, quando assegnò due rigori ai giallorossi di Bucchi che si imposero per 4-2 sulla squadra di Nesta, grazie alla doppietta di Viola e alle reti poi realizzate da Caldilora e Coda.

Un tonfo al Curi che fece rumore, ma fece ancora più male la sconfitta della stagione 2019-2020 in casa con il Trapani di Castori alla penultima giornata di campionato che condannò di fatto il Grifo di Oddo ai play out e quindi alla retrocessione. Poi ci sono il pareggio del 2018-2019 a Cosenza e la sconfitta ancora al Curi in Coppa Italia con il Novara (sempre 2018-2019).

Di ben altro tenore, invece, i precedenti con il Benevento: in sei precedenti col fischietto abruzzese, cinque vittorie e un pareggio per la formazione giallorossa. L’ultimo incrocio questa stagione a Terni. In questa stagione Dionisi ha diretto 9 gare in serie A, 7 gare in serie B e 2 in Coppa Italia. Giudice sportivo.

Intanto è arrivato anche il verdetto del giudice sportivo: Tiago Casasola, come ampiamente previsto, è stato sanzionato con una giornata di squalifica dopo il rosso rimediato nel finale di gara a Venezia. L’esterno è stato espulso ‘per avere, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto veementemente alle spalle l’allenatore della squadra avversaria’. Uno squalificato anche nel Benevento: si tratta di Gaetano Letizia che durante il match contro il Modena ha rimediato il quinto giallo stagionale.

F.M.