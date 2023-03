Fischia Ayroldi di Molfetta Sarà il quinto incrocio

PERUGIA - Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere Perugia-Reggina, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B in programma domenica al Curi con fischio di inizio alle 14. A coadiuvarlo gli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano Veneto e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Al VAR Ivano Pezzuto di Lecce, AVAR Federico Dionisi di L’Aquila. Sono quattro i precedenti con Ayroldi di Molfetta, con uno score di due vittorie e due sconfitte. In questa stagione, due gli incroci (sconfitte in trasferta a Palermo e Parma). Cinque con la Reggina con un pareggio, una vittoria e tre sconfitte. Quest’anno Ayroldi ha diretto 10 gare in serie A, 4 gare in serie B, una nel campionato cipriota.