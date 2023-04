"Fiducia e barra dritta, abbiamo anche risorse"

"Ci vuole ben altro per farmi cadere nel pessimismo. Io mantengo la barra dritta e la fiducia massima nei confronti del gruppo". Fabrizio Castori, nel post gara, prima ai micorfoni di Umbria Tv e poi in conferenza stampa, ribadisce a più riprese il concetto. "Non mi abbatto. Resto fermo sulle mie convinzione ci vuole ben altro per farmi perdere certezze. Io ho i nervi saldi".

Ma il pareggio non fa bene al Perugia che avrebbe dovuto conquistare una vittoria per agganciare il Cosenza. "È normale che ci aspettavamo di vincere – continua Castori – . In questa giornata ci sono stati quasi tutti pareggi, la palla scotta. È dura per tutte la pagnotta, ci teniamo il punto. Ma in questo momento dobbiamo rafforzare la convinzione, guai a cadere nella sfiducia. So che dobbiamo tenere duro e mantenere alto il morale, perché la palla scotta. Il gruppo deve sentire tutta mia fiducia incondizionata. Questo campionato è una guerra, si vive sul filo".

Fiducia e morale.

"Sappiamo che la squadra ha dei limiti, ma sappiamo anche che ha delle risorse e noi dobbiamo tenere alto il livello di convinzione. I primi a quattro giornate dalla fine non li risolvi più, i pregi invece puoi valorizzarli e metterli in campo, tiriamo avanti a battagliare".

Sarebbe bastato un episodio.

"Quando ci si gioca la salvezza tutte alzano il livello dell’attenzione e della prestazione e il risultato diventa importantissimo. Loro sono venuti a chiudersi, queste partite si possono risolvere grazie a un episodio. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, così come l’episodio sospetto sull’atterramento di Santoro. Era il primo caldo dopo una settimana di freddo in ritiro ma il fatto che la squadra abbia i numeri migliori nella ripresa mi conforta".

Perchè Lisi solo nella ripresa? "Non stava bene, aveva solo 35′ di autonomia, essendo un elemento capace di creare squilibri ho preferito inserirlo nella ripresa per alzare il ritmo".

Kouan sottotono. "Con il Genoa non era andato male, ha trovato nel primo tempo le stesse difficoltà di tutti". Si è fermato a lungo negli spogliatoi dopo la gara. "Nel dopogara abbiamo fatto il punto sulla condizione degli acciaccati perchè ora non si può perdere tempo e anche un giorno in meno per recuperare può fare la differenza. Questa squadra ha volontà, generosità, ci mette impegno e ha grandi valori umani che non bisogna disconoscere, io me li tengo e non perdo la fiducia".