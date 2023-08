Fere, rebus-stadio per la trasferta

TERNI – Mister Lucarelli ha dato alle fere due giorni di riposo dopo la gara con la Sampdoria (foto) e la ripresa degli allenamenti, a porte aperte, ci sarà domani (ore 17.30) al "San Paolo" di Narni Scalo. La Ternana inizierà la preparazione alla trasferta col Catanzaro di domenica (ore 20.30), ma non si sa ancora dove si giocherà la partita. Il "Ceravolo" di Catanzaro, infatti, non ha ancora l’agibilità della Lega e oggi si attendono gli esiti dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione che non è a norma. Qualora lo stadio calabrese non fosse disponibile, l’alternativa è rappresentata dal "Giardiniero-Via del Mare" di Lecce all’uopo indicato dal Catanzaro all’atto dell’iscrizione al campionato di B. Ci sarebbero, però, problemi pure per l’impianto salentino perché sabato a Lecce si festeggerà il Santo Patrono e il giorno seguente, quello della gara delle fere, nell’area di Via del Mare si terranno eventi legati alla Festa della Taranta. L’incertezza sulla sede di svolgimento del confronto coi calabresi, insomma, sta creando alla Ternana molti problemi logistici, organizzativi e tecnici.

Massimo Ciaccolini