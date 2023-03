Fere, Lucarelli raggiunge quota cento E domani al Mazza mille i tifosi rossoverdi

La spedizione dei mille. Domani al "Mazza" (ore 14) i rossoverdi potranno contare su un gran numero di tifosi. La fatidica quota è stata praticamente raggiunta (nel tardo pomeriggio di ieri i tagliandi emessi erano 980, la prevendita si chiude alle 19 odierne). La piazza, dunque, conferma di aver accolto in pieno l’appello lanciato da Lucarelli al momento del suo ritorno e sembra credere in un finale di campionato importante il cui passaggio obbligato è comunque la salvezza. Per il tecnico quella di domani sarà la 100a panchina in rossoverde: "E’ un traguardo importante – spiega – a maggior ragione di questi tempi e mi rende orgoglioso. Deve darci un’ulteriore spinta a far bene, anche per tanti tifosi che ci seguiranno. Ma attenzione alla partita. La Spal ha una classifica che inganna. Come altre squadre in difficoltà ha un organico che non ha nulla da invidiare a quelle che sono in alto. La serie B, dunque, si conferma maledetta. Fin dalle prime battute di gara non dovremo farli andare in fiducia. La tenuta mentale, i piccoli errori e gli episodi potrebbero decidere il risultato". Sulla stagione della Ternana: "Siamo decimi in classifica a -3 dai playoff e a +6 sulla zona retrocessione. Questo indica che è un campionato caratterizzato da grande equilibrio.. I nostri numeri e i risultati hanno risentito di diversi fattori. C’è stata anche una grave situazione di emergenza. Credo comunque che questa stagione possa dare grandi insegnamenti a noi tutti – conclude Lucarelli – per farci crescere ancora, evitando i proclami e le polemiche che ci sono stati".

Augusto Austeri