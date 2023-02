Fere, in vista del derby infermeria super affollata Intanto il giudice sportivo ferma Salim Diakitè

Le attenzioni in casa rossoverde sono incentrate sull’infermeria, a pochi giorni dal derby super affollata. Il report dell’allenamento di ieri delle fere è a dir poco allarmante e poi, come previsto, il Giudice Sportivo ha fermato il difensore Salim Diakitè (foto) che dovrà saltare la gara del "Curi". Hanno timbrato assenza l’attaccante Andrea Favilli e il difensore Luka Bogdan, mentre i difensori Nicolò Corrado e Luca Ghiringhelli hanno svolto terapie in infermeria insieme al centrocampista Davide Agazzi. Il difensore Marco Capuano ha continuato a svolgere lavoro personalizzato. Nel frattempo, Favilli, Corrado e Ghiringhelli, costretti ad uscire anzitempo nel corso della gara di sabato scorso col Parma per problemi fisici, si stanno sottoponendo in questi giorni agli accertamenti per valutare l’entità dei rispettivi infortuni e verificare se potranno recuperare in vista del derby. La situazione è preoccupante e un quadro più definito si potrà avere non prima di 48 ore. Il tecnico Aurelio Andreazzoli monitora l’evolversi dei fatti con lo staff sanitario e stamattina, dalle 10, ha programmato al "Taddei" un allenamento a porte chiuse. Intanto, con un video su Instagram, Stefano Bandecchi ha festeggiato il suo primo San Valentino da cittadino onorario. "Ringrazio tutti quelli che – ha detto il presidente – hanno contribuito a farmi festeggiare San Valentino da ternano. Faccio gli auguri alle ternane e ai ternani e a coloro che ogni giorno e ogni fine settimana soffrono per la Ternana Calcio e desiderano che Terni si trasformi in una città internazionale".

Massimo Ciaccolini