Fere, faccia a faccia tra Bandecchi e i rossoverdi Il giudice sportivo squalifica per due gare Diakité

Il confronto tra squadra e tecnico con Bandecchi e la stangata disciplinare che ha colpito Diakité (foto). Alla ripresa del lavoro in vista della gara di sabato col Sudtirol, il presidente rossoverde - presenti il vice Tagliavento e il ’ds’ Leone - ha voluto parlare con Lucarelli e i calciatori presumibilmente per fare il punto della situazione dopo la sconfitta subita a Cagliari e catechizzare le fere per chiudere degnamente il campionato quando mancano tre giornate alla fine.

La squadra ha poi svolto la seduta di lavoro al "Taddei" dove tornerà ad allenarsi stamattina (ore 10) a porte chiuse. Sorensen è tornato in gruppo mentre Coulibaly e Capuano hanno svolto terapie e lavoro personalizzato.

Intanto, l’espulsione comminata dall’arbitro La Penna di Roma in pieno recupero della gara col Cagliari è costata a Diakité la squalifica per due turni. Il difensore è stato fermato dal Giudice Sportivo "per avere rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara – recita il provvedimento – a seguito di una decisione arbitrale". Diakité dovrà saltare la gara col Sudtirol e quella a Como del 13 maggio, per poi tornare a disposizione nell’ultimo impegno della regular season il 19 del mese, al "Liberati", contro il Frosinone già promosso in A.

Il difensore, però, ha la possibilità di impugnare il provvedimento ricorrendo alla Corte Sportiva d’Appello nazionale. Nel Sudtirol, invece, è stato squalificato per un turno l’allenatore Bisoli al quale è stata comminata pure un’ammenda di 5.000 euro. In panchina, a Terni, al suo posto ci sarà il vice Greco.

SOLIDARIETA’: tutti i calciatori della prima squadra della Ternana hanno donato 13.500 euro in favore di Edoardo, bimbo ternano di 4 anni e mezzo affetto da una grave malattia e bisognoso di cure.

L’intera città di Terni si sta mobilitando per il piccolo Edo e la sua famiglia, ed anche le fere hanno voluto dare il loro contributo. Attraverso la piattaforma GoFundMe è possibile effettuare una donazione collegandosi al link https:www.gofundme.comfper-il-sorriso-di-edoardo.

Massimo Ciaccolini