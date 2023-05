Favola Gubbio, promosso in serie B

GUBBIO – Con la rotonda vittoria di 74-0 sul Pistoia, nell’incontro valido per l’ultima giornata della seconda fase del campionato di C (girone Umbria e Toscana), il Rugby Gubbio conquista la promozione in B. Sul terreno del Coppiolo è stata una gara a senso unico, dominata dai rossoblu che hanno realizzato sette mete e tre trasformazioni nel primo tempo cinque e quattro nel secondo. I primi cinque punti sono stati segnati da Francesco Rossi, che ha giocato la sua ultima partita (in quanto si deve ritirare per limiti di età). "E’ una grande giornata di festa - ha dichiarato il presidente Andrea Frondizi - che rimarrà negli annali della società. Grazie a tutti i 40 ragazzi che almeno una volta hanno indossato la nostra maglia con impegno e sacrificio. Ringrazio anche i dirigenti, i volontari, e tutti gli allenatori che hanno cresciuto nel corso degli anni questi atleti. Ringrazio anche Pistoia per la disponibilità ad anticipare la partita". A margine del match il presidente del comitato umbro della Fir, Egiziano Polenzani, ha omaggiato Moreno Panfili, figlio di Sanio, con il pallone della gara. "È un risultato eccezionale".