Favilli-gol, pareggio agrodolce per la Ternana

SPAL

1

TERNANA

1

SPAL (4-3-2-1): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Dalle Mura (43’st Zanellato), Celia; Contiliano (23’st Peda), Prati, Nainggolan (23’st La Mantia); Fetfatzidis (17’st Murgia), Maistro (17’st Tunjov); Moncini. A disp.: Pomini, Fiordaliso, Tripaldelli, Almici, Rauti, Rossi, Rabbi. All.: Oddo.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata (1’st Favilli), Coulibaly (17’st Capanni), Di Tacchio, Palumbo (17’st Proietti), Corrado (44’st Martella); Falletti (28’st Donnarumma), Partipilo. A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capuano, Paghera, Bogdan, Agazzi. All.: Lucarelli.

Arbitro: Rutella di Enna

Reti: 4’pt Moncini (rig.), 39’st Favilli. Ammoniti: Cassata, Nainggolan, Di Tacchio, Prati, Tunjov. Recupero: pt 2’, st 5’. Spettatori: 8.787 (di cui 4.779 abbonati e 1.076 tifosi ospiti).

di Augusto Austeri

Pareggio agrodolce. Le fere partono ad handicap e toppano il primo tempo, dominano nella ripresa bruciando occasioni, pareggiano nel finale. I risultati dagli altri campi rafforzano la priorità-salvezza, anche se con una vittoria ci sarebbe stato l’aggancio all’8° posto. Lucarelli (100a panchina in rossoverde) conferma l’undici in blocco. Sono out Defendi e Ghiringhelli. Oddo non può contare su Arena, Varnier e Valzania. C’è Nainggolan titolare e Moncini è preferito a La Mantia. Rigore-lampo per la Spal: al 1’ Maistro anticipa Cassata, entra in area e va a terra su contatto con lo stesso n.29 rossoverde. L’arbitro indica il dischetto dopo consulto al Var e Moncini realizza spiazzando Iannarilli. Al 23’ viene annullato un gol di testa di Coulibaly (cross di Partipilo effettuato con pallone uscito di poco). Ternana inconsistente. Si segnala un’iniziativa di Partipilo, il cui tiro-cross si perde però nel nulla. La prima parata di Alfonso arriva a fine frazione su un calcio d’angolo di Palumbo. Dopo l’intervallo c’è Favilli per Cassata. Le Fere vanno in pressing e rischiano solo al 9’, quando Diakité e Di Tacchio si scontrano e Maisto calcia alto. Per la Ternana inizia una lunga lista di angoli e occasioni. Un destro di Corrado viene deviato ed esce appena. Su un sinistro ravvicinato dello stesso n.91 è decisivo Meccariello. I cambi di Lucarelli determinano un modulo d’assalto. Partipilo si mangia il gol su assist di Corrado. Un colpo di testa di Sorensen esce di poco. Alfonso è bravo su Capanni, decisivo su Diakité, attento due volte su Partipilo. Occorre attendere il 39’ per il gol d i Favilli che insacca di testa su cross di Partipilo. Nel recupero un colpo di testa di Diakité termina a fil di palo.