Fatale l’ennesima sconfitta Bartoccini retrocessa

BARTOCCINI

0

IMOCO CONEGLIANO

3

(21-25, 15-25, 20-25)

: Galkowska 10, Nwakalor 9, Polder 7, Lazic 5, Gardini 3, Santos 1, Armini (L1), Rumori. N.E. – Avenia, Guerra, Garcia, Galic. All. Matteo Bertini ed Andrea Giovi.

CONEGLIANO VENETO: Haak 17, Fahr 11, Robinson-Cook 10, Plummer 10, Lubian 4, Wolosz 1, De Gennaro (L1), Gray 6, Gennari 1, Samedy, Carraro. N.E. – De Kruijf, Pericati (L2). All. Daniele Santarelli e Valerio Lionetti

Arbitri: Lorenzo Mattei (MC) e Ubaldo Luciani (AN)

BARTOCCINI (b.s. 9, v. 5, muri 5, errori 6)

IMOCO (b.s. 10, v. 2, muri 9, errori 11)

Termina con una sconfitta l’agonia della Bartoccini Fortinfissi Perugia, la ventunesima disfatta sancisce la retrocessione delle magliette nere che dopo 4 anni salutano mestamente la massima categoria. Un addio con più di qualche rammarico, anche se contro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano il miracolo non era propriofacile, anche perché le campionesse d’Italia si sono schierate in campo col sestetto migliore ed hanno operato i cambi solo con il contagocce. Senza l’auspicato turnover delle venete tutto è stato più complicato, complice l’atteggiamento mentale delle padrone di casa che non è stato proprio quello delle tigri affamate. Al fischio d’avvio il palasport alza la voce ed il turno di battuta di Galkowska (foto) porta sul 6-1. La reazione avversaria non tarda e Plummer diventa micidiale rovesciando il punteggio (10-12). A fare la differenza sono i muri di Fahr (ne prende quattro), che spediscono lontano le venete ed è uno a zero. Invertiti i campi si combatte ad armi pari sino al 10-10. La scossa di Haak in attacco (nove palle a terra) produce un netto allungo (11-17). Nel finale prova a mettersi in mostra Nwakalor ma le ospiti non regalano nulla e con una Robinson-Cook in buona evidenza vanno a raddoppiare. Il terzo frangente è in bilico a lungo, con Galkowska da un lato e Fahr dall’altro che si scambiano palloni infuocati (19-19). Quando i punti cominciano a farsi pesanti le settentrionali hanno poche sbavature e dalla banda affondano i colpi che segnano la sconfitta.