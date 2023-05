C’è stata ieri la prima giornata di spareggi in Promozione e non sono mancate le sorprese. Nel girone A fanno festa Tavernelle e Pietralunghese. Il Tavernelle supera 3-1 il Padule in semifinale con una doppietta di Lorenzo Cacciamano che tocca così quota 300 reti in carriera. In finale, domenica prossima al "Moratti", il Tavernelle sfiderà la Pietralunghese che supera 2-1 la Pievese. Vittoria firmata dalle reti di De Souza e Xhafa. Alla Pievese non basta Belardinelli.

Nella semifinale playout finisce 1-1 ai tempi supplementari la sfida fra Calzolaro e Mantignana. Calzolaro alla finale playout di domenica prossima a Piccione, mentre il Mantignana retrocede in Prima categoria.

Nel girone B di Promozione il Bastia si aggiudica la semifinale playoff espugnando il campo di Campello. Mattatore nel 2-1 in casa della Clitunno è Donati che firma la doppietta

decisiva, dopo il vantaggio iniziale dei campellini firmati da Gjinaj. Domenica prossima finale a Spoleto con due risultati su tre per i padroni di casa.

Nella semifinale playout l’Amerina batte 4-2 la Superga 48 che viene così condannata alla retrocessione. L’Amerina accede alla finale playout contro l’Amc 98 con due risultati su tre in favore dell’Amc.