Fabrizio Castori: "Il mio Perugia è vivo e ha la testa giusta per il finale"

PERUGIA - "Una sconfitta dignitosa, perché abbiamo fatto il nostro dovere fino alla fine, ma soprattutto ho visto la mia squadra viva e ha la testa giusta per affrontare questo finale di stagione. Dopo la sconfitta con il Modena era importante vedere la reazione". Fabrizio Castori si tiene stretto il primo tempo, con il Grifo che ha dato segnali di ripresa rispetto al ko del Curi. Poco importa, in questo momento, che il Perugia abbia aggiunto un’altra tappa senza rimonte. "Abbiamo fatto quello che era nella nostre possibilità, conosciamo i nostri limiti ma anche le nostre risorse e per questo non perdiamo fiducia. Ho visto lo spirito giusto del mio Perugia. Il nostro campionato non è quello del Genoa e venire qui a giocare a testa alta è una nota di merito". Adesso il Perugia affronterà il ritiro prima della sfida dell’anno con il Cosenza. "Era già stato deciso. Se rinasceremo in ritiro? La rinascita riguarda chi è morto, noi siamo più vivi che mai. Affrontiamo un mini torneo in cui ci giochiamo la salvezza. Vogliamo recuperare le risorse, arrivare con la concentrazione giusta ad una sfida importante e monitorare la condizione dei calciatori più acciaccati. Non sarà una finale, ce ne saranno altre ma abbiamo bisogno di farci trovare pronti perché iniziano gli scontri diretti. Furlan? Sono contento. Si è allenato bene e nel momento opportuno anche lui ha dato il suo contributo".