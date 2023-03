Fa tappa a Perugia il circuito nazionale del Volley S3

PERUGIA – Farà tappa a Perugia il circuito nazionale del Volley S3. Sono state presentate qualche giorno fa dal popolare Andrea Lucchetta le nove tappe della stagione 2023 che attraverseranno la penisola dal 10 marzo al 31 maggio. Il tour partirà da Verona, sede della prima tappa in programma venerdì 10 marzo. Il villaggio del divertimento si sposterà poi, 17 aprile, ad Ancona dove i piccoli atleti daranno vita ad una giornata dedicata al Volley S3 e al divertimento. Il circuito della schiacciata entrerà successivamente nel vivo con gli appuntamenti di Firenze (27 aprile) e Bari (4 maggio), prima di proseguire con Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). L’ultima tappa sarà in Umbria, Perugia accoglierà i piccoli pallavolisti mercoledì 31 maggio. Il circuito del Volley S3, in questa stagione sarà affiancato da numerosi prestigiosi partner, a cominciare da Esa.