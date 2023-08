Europei maschili Due date perugine per la nazionale

PERUGIA – Manca davvero poco ai campionati europei 2023 maschili di pallavolo, stasera a Bologna l’esordio della nazionale italiana che poi si trasferirà a Perugia (30 agosto e 1° settembre) per due delle partite della fase a gironi. Le avversarie saranno Estonia e Serbia, con grande attesa per quest’ultima dove ci sono i due indimenticati idoli della tifoseria perugina: Aleksandar Atanasijevic e Marko Podrascanin. Cresce l’attesa per vedere all’opera gli azzurri campioni d’Europa e del Mondo in carica al palasport di Pian di Massiano. Ancora in vendita i biglietti sono acquistabili su ticketone sito ufficiale della manifestazione. Questo il programma completo dei match della tappa di Perugia: mercoledì 30 agosto: ore 18 Germania-Estonia, ore 21 Svizzera-Serbia; giovedì 31 agosto: ore 18 Serbia-Belgio, or 21 Italia-Estonia; venerdì 1° settembre: ore 18 Germania-Svizzera, ore 21 Italia-Serbia.