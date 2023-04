Esodo biancorosso Superata quota 500

Il Genoa ci crede, lo stadio si sta riempendo sempre più. Ma anche il Perugia sarà spinto dai suoi tifosi. Crescono, ora dopo ora, le adesioni per la partita di sabato alle 14. Ieri, infatti, con due giorni di prevendita ancora aperta (per il settore ospiti chiuderà domani alle 19), erano già 505 i tifosi del Perugia ad aver comprato il biglietto per la sfida di Marassi. Un numero importante, destinato a crescere nelle prossime ore. Un esodo che arriva dopo una settimana di grande amarezza vissuta dalla squadra di Castori e dai tifosi del Perugia, ma i biancorossi arriveranno in massa per dare sostegno al Grifo in un momento in cui non deve mancare la fiducia. Partiranno i gruppi della Nord e anche molti club del centro di Coordinamento. A tre giorni dal match sono già venticinquemila le presenze attese per la sfida di sabato.