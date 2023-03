Esame-Genoa per la Ternana In palio ci sono punti pesanti

Una prova del fuoco. I rossoverdi vanno a caccia di punti in un rovente Marassi, anche per vendicare il kappaò dell’andata che segnò il confine tra sogno e realtà. "Fino al 75’ – ricorda Cristiano Lucarelli (foto a destra) – vivevamo una favola. Primi in classifica, stadio pieno. Forse non abbiamo saputo gestire quella sconfitta, non valutando quanto fatto di buono". Da allora è accaduto di tutto. La Ternana vuole i playoff, ma deve anche guardarsi le spalle. Il tecnico recupera Capuano e Donnarumma (restano out Defendi, Ghiringhelli e Favilli), ma il primo, reduce da un lunghissimo stop, sarà impiegato in caso di assoluta necessità. E’ una sfida tra due grandi ex-bomber: "Gilardino sta facendo bene. Con lui il Genoa è più camaleontico, esprime un grande possesso palla e non ha ancora preso gol in casa. Dovremo essere ordinati e non risentire del loro gran tifo". Ci saranno 500 supporter rossoverdi: "Andrebbero anche sulla luna per sostenerci". Le decisioni arbitrali: "E’ un campionato che sarà ricordato per gli esperimenti sulla Ternana. Mi sembra che il Var sia come una macchina che ognuno guida come vuole". Le fere stanno divenendo molto pericolose sui calci piazzati: "Direi che sono il nostro bomber – conclude Lucarelli – considerando gli infortuni". Diakité potrebbe avanzare in mediana lasciando il posto a Bogdan nel reparto arretrato. Ballottaggio Corrado-Martella per la corsia mancina. Nel Genoa sono out gli attaccanti Coda (determinante all’andata) e Aramu.

PRIMAVERA. Primo successo esterno e salvezza ancora possibile per la squadra di Mariani: 2-1 in casa della Salernitana (Ferrante su rigore e Perini). CALCIO FEMMINILE. Oggi al "Gubbiotti" di Narni (ore 14.30, ingresso libero) la Ternana sfida il Napoli 3° in classifica a +2. "Grande squadra – spiega il tecnico Fabio Melillo – ma siamo ormai consapevoli di potercela giocare con tutte. Nei confronti diretti è mancata un po’ di fortuna. Meritiamo di restare in alto". COSI’ IN CAMPO. Stadio "Luigi Ferraris" ore 16.15.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Hefti, Strootman, Badelj, Sturaro, Haps; Gudmundsson, Puscas. All.: Gilardino.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Bogdan, Sorensen, Mantovani; Diakité, Cassata, Di Tacchio, Corrado; Palumbo (foto a sinistra), Partipilo, Falletti. All.: Lucarelli.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Augusto Austeri