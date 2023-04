Ellera, tutto dal dischetto È pari con il Castiglione

ELLERA

1

CASTIGLIONE DEL LAGO

1

ELLERA (4-3-1-2): Battistelli; Pettinelli, Gaggiotti, Zanchi (4’ st Marconi), Virgillito (41’ st Mottola); Piccioli (10’ st Mattei), Ubaldi, Fondi; Peluso; Colombi, Polidori (19’ st Luparini). A disp.: Cosimetti, Conti, Trentini, Morlunghi, Lavano,. All.: Ciucarelli.

CASTIGLIONE DEL LAGO (4-2-3-1): Venè; Patrignani, Fiorucci, Vignati, Colarieti; Dida, N. Galeotti; Osakwe (14’ st Bura), Mennini (14’ st Rondoni), Braccalenti (48’ st Boriosi); D’Urso. A disp.: G. Galeotti, Pellegrini, Fratini, Lignani, Tepshi, Russo. All.: Riberti.

Arbitro: Cristiana Laraspata di Bari (Cannoni di Città di Castello e Ilari Bianchini di Terni). Marcatori: 16’pt Peluso rig. (E), 34’ st Braccalenti rig. (CL).

NOTE: espulso al 46’ st Colombi (E) per scorrettezze. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Vignati, Braccalenti, Colarieti (CL), Gaggiotti (EL), i tecnici Ciucarelli (EL) e Riberti (CL).

di Nicola Agostini

Sulla ruota del Fioroni esce un 1-1 di rigore che serve poco sia all’Ellera che al Castiglione del Lago. La formazione di Ciucarelli resta sempre al secondo posto a 3 lunghezze dal Sansepolcro, fermato a sua volta sull’1-1 dalla Nestor, ma con una gara in meno rispetto alla capolista. L’undici di Riberti scivola invece a 7 punti dalla salvezza diretta e ora pensa solo ad evitare la semifinale playout. Una gara che vede il primo sussulto dopo 6 minuti quando Vignati ci prova su azione d’angolo. La svolta arriva al quarto d’ora quando, sempre Vignati, ma stavolta nella sua area, esagera, secondo l’arbitro Cristiana Laraspata di Bari, con le mani. Fischio e rigore che Peluso non sbaglia. La reazione del Castiglione è immediata e Fiorucci al 22’ non trova la porta sull’angolo di Braccalenti. Un minuto però e l’Ellera sfiora il raddoppio ma c’è il palo a dire no a Fondi sul cross di Ubaldi servito da Pettinelli. Prima dell’intervallo un legno lo colpisce anche il Castiglione del Lago con l’incornata firmata D’Urso. Nella ripresa le vere palle gol però le costruiscono gli ospiti con Braccalenti che incorna a lato sul servizio di Bura al 69’ e D’Urso che dà l’illusione del golal minuto 73. Il Castiglione preme ma serve un episodio per trovare l’1-1. Ed eccolo servito al 79’ quando Cristiana Laraspata vede una trattenuta su D’Urso in area, Braccalenti non sbaglia.