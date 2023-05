Ellera trionfa e fa festa con due grandi vittorie

di Nicola Agostini

Cosa vuoi di più di due belle vittorie per chiudere un’annata speciale? L’Ellera fa festa con i suoi ragazzi speciali, grandi protagonisti nel campionato Figc di quarta categoria Divisione Calcio Sperimentale e Paralimpico. Nell’ultima giornata delle fasi regionali, infatti, i biancazzurri hanno stravinto superando 8-0 il Siena e 2-1 il Livorno guidato dall’ex bomber Igor Protti. Un’avventura nella quale la società corcianese si è tuffata con un entusiasmo incredibile, trascinata dal dirigente Armando Marcucci, deus ex machina dell’iniziativa. Sei mesi di gare, con appuntamento fisso, una volta al mese, al centro federale di Pontedera, dove l’Ellera ha sfidato realtà come Fiorentina, Livorno, Siena, Pisa. Una sorta di Davide contro Golia. I biancazzurri, invece, hanno dato spettacolo battendo tutti, vincendo dentro e, soprattutto, fuori dal campo. La società dei vicepresidenti Enrico Moroni e Mauro Ricci è stata l’unica in Umbria al torneo. Un dispendio di energie non indifferenti sul piano organizzativo e non solo. Allenamenti al Fioroni tutti i sabato mattina e, come detto, l’appuntamento fisso di Pontedera, data da segnare ogni mese sul calendario. Sì perché, nella settimana che porta alla partita, non si sgarra. Alimentazione perfetta, a letto presto e via per dare il massimo sul rettangolo verde. Vita da atleti veri per Saverio, Matteo, Mattia, Daniele, Andrea, Lorenzo, Francesco, Wanderson, Wallison, Giuseppe, Marco e Matteo che hanno potuto vivere un’esperienza unica grazie anche alla collaborazione con la Comunità di Capodarco e l’Associazione Fuorigioco. Ma la vittoria più bella è arrivata strada facendo, Armando Marcucci è riuscito ad avere l’ok per realizzare in Umbria il primo torneo Sperimentale e Paralimpico. Dal prossimo ottobre, al centro federale di Solomeo si terrà un campionato regionale che vedrà la partecipazione, oltre che dell’Ellera capofila, di Bastia, Superga 48 e Ternana. E altre società, fra le quali Tavernelle, Pontevecchio, Nestor e Orvietana si stanno attivando per iscrivere una propria formazione.