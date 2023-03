Ellera scatenata: firma il poker e resta a -3 punti dalla vetta Pontevalleceppi punito in casa

PONTEVALLECEPPI

0

ELLERA

4

PONTEVALLECEPPI (4-4-2): Biscarini; Dyrma, Cerboni, Ricci, Puletti (33’ st Covarelli); Buonavolontà (21’ st D. Malà), Bernardini (33’ st Monacelli), Giuliacci (25’ st Finetti), Procacci; Dragoni, Urbanelli. A disp.: Galassi, Mattia, Casciari, Monni, Mancini. All.: Polverini.

ELLERA (4-3-1-2): Battistelli; Pettinelli (7’ st Lavano), Gaggiotti (37’ st Trentini), Marconi, Virgillito; Mattei, Ubaldi, Fondi; Peluso (25’ st Piccioli); Colombi, Polidori (28’ st Luparini). A disp.: Cosimetti, Zanchi, Mottola, Fuscagni, Conti. All.: Taccucci (Ciucarelli squal.).

Arbitro: Mammoli di Perugia (Foglietta di Foligno e Cannoni di Città di Castello).

Marcatori: 22’ pt Peluso, 26’pt Polidori, 31’ pt Colombi, 45’ st Luparini rig.

NOTE: spettatori 250. Espulso al 19’ st Balducci. Ammoniti: Biscarini, Giuliacci, Pettinelli.

PERUGIA - L’Ellera ritrova la vittoria e resta a 3 dal Sansepolcro capolista alla vigilia dello scontro diretto di domenica. Un 4-0 netto maturato in casa di un Pontevalleceppi che resta a +4 sulla zona playout. La svolta arriva al 22’ quando Polidori lavora bene palla per Peluso che trova la stoccata vincente. Quattro minuti e l’Ellera raddoppia con il Pontevalleceppi che protesta. Biscarini respinge infatti la conclusione di Polidori, l’arbitro Mammoli di Perugia dà un’occhiata all’assistente Foglietta di Foligno che va su con la bandierina. Per il direttore di gara la palla è entrata. 2-0 Ellera e gol numero 12 in campionato per Polidori. Passano 5 minuti e l’Ellera cala il tris stavolta con Colombi che prima fa da torre per Marconi, con i padroni di casa che chiedono un fuorigioco, rovesciata del difensore, stoccata di Polidori e Colombi che timbra il gol numero 15. E quando da Sansepolcro arriva la notizia del rigore numero 12 ai biturgensi, al Borgioni siamo al 90’ e Luparini finisce giù in area. Mammoli assegna il premo penalty della stagione ai corcianesi che Luparini trasforma per il 4-0.