Ellera “sbanca“ il Bernicchi. Città di Castello altro ko

CITTÀ DI CASTELLO

1

ELLERA

2

CITTÀ DI CASTELLO: Stefanelli 7, Dell’Orso 6, Caruso 5,5 (1’ s.t. Lavano 5,5), Croce 6, De Vitis 5,5, Carnicelli 6, Peluso 6 (23’ s.t. Pupo Posada 6), Rinaldi 5,5 (1’ s.t. Capezzuto 6), Mattei 6,5 (32’ s.t. Paladino 6), Valori 5 (26’ s.t. Giannò 5,5), Giabbecucci 5. All. Armillei 6

ELLERA: Segoloni 6,5, Della Rocca 6, Consonni 6,5 (32’ s.t. Morlunghi 6), Ndedi Rodrigue 7, Cenerini 6,5, De Palma 6, Bocci 7, Tempesta 6 (35’ s.t. Palla 6), Rossi 5,5, Mennini 6,5 (18’ s.t. Campelli 7), Piccioli 6. All. Bisello Ragno 7

Arbitro: Palombi di Terni 6,5

Marcatori: 20’ pt Bocci, 7’ st Peluso, 30’ st Campelli

Note: espulsi: 42’ s.t. Rossi, 50’ s.t. Cenerini

CITTÀ DI CASTELLO - Colpaccio dell’Ellera, che sbanca con merito il Bernicchi e condanna il Città di Castello alla seconda sconfitta in 3 gare. Primo tempo tutto di marca ospite, con i tifernati che si fanno apprezzare solo nei primi 15’ della ripresa, poi perdono per infortunio Peluso, subiscono il raddoppio avversario e non riescono a reagire. Pronti via e i corcianesi sfiorano il gol dopo 20 secondi con un colpo di testa di Rossi che Stefanelli alza in angolo. Al 20’ l’Ellera si porta in vantaggio con Bocci che sfrutta una verticalizzazione, controlla bene e insacca. Al 22’ Rossi si presenta solo davanti al portiere che con un miracolo salva e sul corner che ne segue Cenerini di testa manda il pallone a lato di poco. L’unica conclusione dei biancorossi è una punizione di Peluso al 30’ respinta da Segoloni, quindi al 46’ i biancocelesti si vedono negare il raddoppio dalla traversa dopo un colpo di testa di Consonni. Al 7’ st arriva il pareggio: Valori conclude addosso a Segoloni, pallone a Peluso che non fallisce. Il Città di Castello si riversa in avanti e Giabbecucci spreca al 10’ e al 15’. A decidere il match è una punizione al 30’ del nuovo entrato Campelli, con l’Ellera che chiude in 9 uomini per le espulsioni di Rossi (secondo giallo per aver allontanato il pallone a gioco fermo) e Cenerini (manata a un avversario prima di un corner).

Paolo Cocchieri