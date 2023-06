Ellera, oggi la finale per la D Martinelli: "Serve un’impresa"

"Serve un’impresa ma se facciamo quello che sappiamo, la missione è possibile". Francesco Martinelli suona la carica in vista dell’ultima gara che vale davvero una stagione. Ellera in campo oggi alle 15,30 nel ritorno della finale playoff di Eccellenza che vale la serie D. Si parte dal 2-0 dell’andata in favore dei sardi, con le reti di Santoro e Lancioni su rigore che hanno, di fatto, spianato la strada al Budoni. "Sapevamo di affrontare una corazzata ma abbiamo dimostrato di non essere da meno. Peccato per alcuni errori pagati a caro prezzo. Adesso però conosciamo anche meglio il nostro avversario. Dovremo provare a segnare subito. Anche l’aspetto ambientale inciderà ma abbiamo quei giocatori di esperienza che ci daranno una mano importante". Una gara fondamentale per l’Ellera che, in caso di mancata vittoria, difficilmente potrà ambire al ripescaggio, viste le preclusioni per le squadre riammesse durante il Covid anche se, di fatto, il campionato di Eccellenza in Umbria non è ripartito nella stagione 2020-2021. Rosa al completo per Martineli che potrebbe rilanciare Polidori dal primo minuto dopo la scelta di farlo partire dalla panchina nella sfida di andata. Così in campo al Comunale (ore 15,30)

ELLERA: Battistelli, Marconi, Lavano, Ubaldi, Ricci, Gaggiotti, Mattei, Piccioli, Colombi, Peluso, Polidori. All.: Martinelli.

BUDONI: Faustico, Lamacchia, Raimo, Dominguez, Farris, De Goicoechea, A. Rossi, Scioni, Meloni, Greco, Santoro. All.: Cerbone.

Arbitro: Tagliente di Brindisi (Roncari di Firenze e Cirillo di Roma 1).

Nicola Agostini