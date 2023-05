Ellera, esonerato mister Ciucarelli

PERUGIA - Fabrizio Ciucarelli non è più l’allenatore dell’Ellera. La società ha deciso l’esonero del tecnico dopo il pari di domenica scorsa con la Narnese che è costato ai corcianesi la mancata promozione in serie D a vantaggio del Sansepolcro. Nelle prossime ore verrà ufficializzato il nuovo allenatore ma, salvo sorprese, la squadra verrà affidata all’attuale responsabile del settore giovanile agonistico, Francesco Martinelli, che ha già guidato l’Ellera alla salvezza, nel finale della stagione 2018-2019, in Eccellenza tre anni fa, vincendo i playout. L’Ellera inizierà la sua avventura nei playoff nazionali domenica 28 maggio facendo visita allo Zenith Prato. Semifinale di ritorno al Fioroni domenica 4 giugno. Eventuali finale, che vale una promozione in serie D, domenica 11 e 18 giugno contro la vincente della sfida tra i romani della Boreale e i sardi del Budoni. "L’Ellera Calcio – si legge nella nota del club - comunica di aver sollevato Ciucarelli dalla guida tecnica. Al mister vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto nel biennio con assoluta e indiscutibile dedizione, serietà e professionalità". Nicola Agostini