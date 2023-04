Ellera, doppio colpo Batte il San Sisto al 95’ e aggancia la vetta

ELLERA

2

SAN SISTO

1

ELLERA (4-4-2): Battistelli; Pettinelli (10’st Lavano), Gaggiotti, Marconi, Virgillito (1’st Mottola); Mattei (18’st Piccioli), Fondi, Ubaldi, Peluso; Colombi, Luparini (16’st Polidori). A disp: Cosimetti, Conti, Trentini, Fuscagni, Ricci). All.: Ciucarelli.

SAN SISTO (4-3-3): De Marco; Peruzzi (47’st Cardoni), Stella, Fiorucci (31’pt Sirci), Bartoli (16’st Barbarossa); Milletti, Salvucci, Cerboni; Russo, Battellini (21’st Mancini), Verrilli (40’st Bagnolo). A disp: Qoku, Cardoni, Trinchese, Servi, Fiorindi). All.: Valentini.

Arbitro: Ciorba di Perugia (Amici e Rushani). Reti: 20’pt Russo (S), 11’st Colombi (E), 50’st Russo aut. (E).

NOTE: Ammoniti Fondi, Peluso, Colombi (E), Salvucci, Peruzzi, Barbarossa (S). Recupero: 4’pt, 5’st. Spettatori: 350 circa.

PERUGIA - Domenica da incorniciare per l’Ellera che batte 2-1 il San Sisto in rimonta, al 95’, agganciando in vetta al campionato il Sansepolcro, battuto 2-1 dal Pontevalleceppi. I corcianesi adesso vedono in discesa la strada verso la serie D considerando che, rispetto al Sansepolcro, l’Ellera giocherà una gara in più. Eppure a portarsi avanti è il San Sisto con Russo che non perdona e trafigge Battistelli al 20’. Peluso prova subito la reazione ma De Marco risponde presente. Si va all’intervallo con il San Sisto in vantaggio ma in avvio di ripresa il solito Colombi, gol numero 19 in campionato, non sbaglia sul cross di Marconi e fa 1-1. Assalto dei padroni di casa alla porta di De Marco e al 90’ Ubaldi, servito da Colombi, fa 1-1 ma si alza la bandierina di Amici e Ciorba di Perugia annulla per fuorigioco. L’Ellera però ci crede e al 95’, sugli sviluppi di una punizione di Peluso, Russo tocca la palla quel tanto che basta a rendere impossibile l’intervento di De Marco. Autogol e per l’Ellera via alla festa.