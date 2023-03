Ellera, Ciucarelli "Ora sei gare da non fallire"

Adesso la promozione in serie D dell’Ellera dipende solo… dall’Ellera. Con 5 vittorie e un pari nelle sei giornate che restano alla fine del campionato, i corcianesi sarebbero promossi senza pensare al risultato del Sansepolcro. Tutto merito della vittoria per 3-2 nello scontro diretto di domenica scorsa che ha permesso alla formazione di Fabrizio Ciucarelli di agganciare in vetta i biturgensi ma con una gara in più da giocare, avendo già effettuato il turno di riposo. La strada da qui al 7 maggio però è ancora molto lunga e il primo a saperlo è proprio Ciucarelli. "Domenica i ragazzi – sottolinea subito il tecnico – hanno fatto una grande prestazione al cospetto di una squadra che mi aveva impressionato all’andata e mi ha impressionato ancora di più al ritorno e davanti ad una cornice di pubblico meravigliosa. Abbiamo fatto una grande vittoria ma la parte più difficile viene ora. Ci aspettano sei finali". A partire da domenica quando l’Ellera sarà di scena a Foligno. "All’andata abbiamo vinto di misura. Guai a guardare la classifica perché i lteam di Cotroneo ha corsa e qualità. Dovremo fare un’altra grande partita".Nicola Agostini