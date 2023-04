Ellera-Castiglione, sfida da non perdere

La trentesima giornata si è aperta con il successo dell’Atletico Bmg nell’anticipo di Santa Maria degli Angeli. Vittoria in rimonta, per 2-1, della formazione di Luzi in casa dell’Angelana. Quarto successo nelle ultime cinque partite per la Bmg che va sotto dopo 20 minuti con Confessore. Al 43’ Feltre fa 1-1, poi, a metà ripresa, Sciacca firma il gol che vale il quarto posto. Tutte le altre sfide in programma oggi alle 15. Turno di riposo per la Pontevecchio.

Branca-Foligno: i falchetti sognano il colpaccio anche a Branca.

C4-Pontevalleceppi: punti playoff per la C4, salvezza per Pontevalleceppi. Cannara-San Sisto: per far sì che i playoff si disputino, il San Sisto ha un solo risultato: battere il Cannara.

Ellera-Castiglione del Lago: i padroni di casa vogliono riscattare il ko di Foligno contro un Castiglione in difficoltà Lama-Olympia Thyrus: salvezza in tasca per entrambe.

Nestor-V.A. Sansepolcro: la capolista non vuole perdere punti in un match delicato come quello del Checcarini con i marscianesi a caccia di punti per scalare la griglia playout.

Ventinella-Narnese: 3 punti varrebbero la salvezza per la Narnese, con un Ventinella che non vince da 10 turni.