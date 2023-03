Ekong e Olivieri lavorano ancora a parte

Nuova seduta di allenamento a Pian di Massiano per i biancorossi in vista della partita di sabato contro il Cittadella. Lavoro prima in palestra e poi in campo per il Grifo che si prepara all’appuntamento in Veneto dopo una settimana di sosta forzata. Fabrizio Castori potrà contare sul rientro di Angella e Di Serio che già sabato avevano strappato una convocazione e adesso hanno una settimana di lavoro in più con la squadra. Un bel recupero, viste le assenze in difesa e in attacco che il Perugia dovrà fronteggiare. In difesa, infatti, oltre a Dell’Orco, saranno indisponibili Rosi e Curado che devono scontare il turno di squalifica, mentre in attacco restano da valutare le condizioni di Olivieri e di Ekong che anche ieri hanno svolto un lavoro differenziato. Lavoro a parte anche per Iannoni che però dovrebbe tornare oggi in gruppo. Si prosegue con sedute al mattino a porte chiuse.