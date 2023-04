Edotto, match da brividi con Santa Croce

PERUGIA – Giornata di ripresa per le competizioni di pallavolo, nel Cuore Verde d’Italia sono tre le portacolori impegnate oggi in serie B maschile. La Integra Edotto Foligno si presenta al Pala-Paternesi (ore 18) determinata per la sfida contro la diretta avversaria Lupi Santa Croce che dista appena tre lunghezze; i falchetti vogliono riprendere la corsa potendo contare sull’apporto del martello Filippo Fuganti Pedoni, i toscani confidano sulla qualità dello schiacciatore Federico Rossi. La Sir Safety Perugia torna tra le mura amiche del palasport di Santa Maria degli Angeli (ore 17) ed ospita la Emini Solcaffè Grosseto; i block-devils possono contare sull’opposto Alberto Montini, i maremmani cercano l’allungo sfruttando il prezioso apporto del libero Elia Cappuccini. Duello esterno decisivo per la corsa alla salvezza della Italchimici Intersistemi Foligno che si trasferisce alla corte della Tomei Livorno; i padroni di casa cercano di rimontare il ritardo in classifica sfruttando la precisione del regista Marco Croatti, i biancocelesti vogliono mettersi al sicuro assicurandosi la permanenza in anticipo riponendo le speranze sull’emergente centrale Diego Bartolini. A. A.