Edotti Rossi e Sir Safety fuori casa

PERUGIA – In serie B maschile le rappresentanti umbre sono di scena oggi, un confronto interno e due in trasferta prima della sosta. La Italchimici Intersistemi Foligno torna al palasport Giuseppe Paternesi nel consueto appuntamento delle ore 18 per affrontare la forte Imballplast Castelfranco; non ancora tranquilli in classifica i falchetti vogliono incrementare il bottino davanti al loro pubblico sfruttando le qualità dell’emergente centrale Diego Bartolini, tra i toscani occhio al concreto opposto Francesco Da Prato. Con il morale mai depresso il fanalino di coda Sir Safety Perugia si reca in trasferta per affrontare uno scontro non proibitivo contro la Tomei Livorno; i padroni di casa ripongono la loro fiducia sulla crescita d’intesa con il regista Marco Croatti, per trovare slancio i block-devils confidano sulla qualità dello schiacciatore Alessandro Brilli. La Edotto Rossi Foligno è impegnata oggi in un confronto arduo che si tiene nella tana della Moma Anderlini Modena che punta in alto; tra i biancoazzurri avrà un compito determinante da svolgere l’opposto Marco Lucarelli.

A.A.