Ecco Ternana-Frosinone La sfida tra gli opposti

La Ternana per trasformare da virtuale a reale la salvezza e chiudere con dignità un campionato nettamente al di sotto delle aspettative, ed il Frosinone per migliorare il proprio record di punti nelle annate disputate in Serie B. Sono queste le motivazioni che caratterizzeranno il confronto tra le due squadre in programma domani (ore 20.30) al "Liberati". Le fere punteranno ad interrompere la striscia negativa delle quattro sconfitte consecutive che le ha fatte scivolare nella linea di confine con la zona dei play-out, mentre i ciociari sono determinati a conquistare l’intera posta in palio per raggiungere gli 80 punti che consentirebbero loro di incrementare la propria quota record nel campionato cadetto. Di sicuro la sfida sarà contrassegnata dalle numerose assenze in ambedue le squadre.

Nella Ternana, infatti, non giocheranno gli infortunati Mantovani, Palumbo, Capuano, che ieri sono stati sottoposti a terapie, oltre a Cassata e Bogdan i quali hanno svolto lavoro personalizzato, e Agazzi squalificato, mentre nel Frosinone saranno indisponibili Ravanelli, Mulattieri, Lulic, Frabotta e Oyono. Cristiano Lucarelli (nella foto), che per l’occasione recupererà Diakité e Sorensen, dovrà pertanto ingegnarsi nuovamente per allestire una formazione competitiva, mentre Fabio Grosso potrebbe anche decidere di concedere spazio a quegli elementi che in questa stagione hanno avuto meno possibilità di giocare. I rossoverdi si sono allenati ieri mattina al "Taddei", a porte chiuse, dove torneranno anche stamattina per la rifinitura. Al termine della seduta Lucarelli diramerà la lista dei convocati.

Passando ai giovani, la squadra "Under 16" della Ternana, allenata da Maurizio Caccavale, il 24 maggio disputerà un’amichevole con la Rappresentativa dei pari età della Lega Pro guidata da Daniele Arrigoni. L’incontro si terrà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano (ore 15).

Massimo Ciaccolini