Ecco il Pescara Zeman tra assenze e volti nuovi

Per la trasferta di Perugia, in programma domenica alle 20.45, il Pescara dovrà rinunciare a Tunjov, convocato dalla nazionale estone e a Staver, impegnato con la selezione Under 21 della Moldavia. Due gli impegni dell’Estonia di Tunjov: il primo sabato 9 a Tallin contro la Svezia, il secondo a Bruxelles martedì 12 contro il Belgio. Per la gara di Perugia Zeman avrà a disposizione gli ultimi arrivati, Di Pasquale e Franchini, mentre appare complicato il recupero di Tommasini. Qualche speranza, invece, per Cangiano. La squadra riprenderà ad allenarsi oggi pomeriggio a Silvi Marina.