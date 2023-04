Eccellenza, un testa a testa tutto da vivere

PERUGIA - Rush finale tutto da vivere nel campionato di Eccellenza. A tre giornate dalla fine il Sansepolcro guida il campionato a quota 62 punti, 3 in più rispetto all’Ellera seconda in classifica ma con una gara in meno rispetto alla capolista. Domenica prossima il Sansepolcro sarà di scena a Pontevalleceppi, con i biancorossi di Polverini non ancora matematicamente salvi. L’Ellera ospiterà invece il San Sisto, terzo in classifica e staccato di 13 punti. Domenica 23 aprile il campionato effettuerà una domenica di sosta per la partecipazione della Juniores regionale al Torneo delle Regioni in Piemonte. L’Ellera tornerà poi in campo domenica 30 aprile in casa dell’Olympia Thyrus, mentre il Sansepolcro riposerà. Ultima giornata in programma domenica 7 maggio con il Sansepolcro che ospiterà il Foligno, mentre ad Ellera sarà di scena la Narnese. In caso di arrivo a pari punti non valgono gli scontri diretti ma si va allo spareggio per determinare la squadra che salirà direttamente in serie D.