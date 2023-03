Eccellenza: il programma delle gare di oggi

In campo alle 15 per la ventiseiesima giornata di Eccellenza. Si gioca dopo la sosta con l’Olympia Thyrus che osserva i lturno di riposo. Fischio di inizio alle 15,30 per Narnese-San Sisto. Ecco il quadro completo.

Angelana-Pontevalleceppi: per i giallorossi treno che vale la rincorsa ai playoff. Pontevalleceppi ormai con la salvezza in tasca ma deciso ad allungare la striscia utile.

Branca-Nestor: punti pesanti per i brancaioli che vogliono i playoff. I marscianesi devono provare il blitz per scalare la classifica in chiave playout.

Cannara-V.A. Sansepolcro: il più classico dei testacoda con i rossoblù di Caporali che vogliono l’impresa al cospetto della capolista.

Ellera-C4: esame fondamentale per i corcianesi al cospetto di una C4 decisa a trovare un posticino in zona playoff.

Lama-Foligno: gara cruciale per i padroni di casa che, in caso di vittoria, blinderebbero la salvezza in virtù del distacco dalla terzultima piazza occupata proprio da un Foligno che, nonostante le difficoltà, progetta la risalita.

Pontevecchio-Atletico Bmg: ultima spiaggia per i rossoverdi di Caldarelli che hanno, di fatto, un solo risultato a disposizione. La sosta ha permesso al team di Luzi di lavorare per rodare i meccanismi, soprattutto nei nuovi.

Ventinella-Castiglione del Lago: un vero e proprio spareggio playout quello che va in scena al Ragni. I padroni di casa hanno un solo risultato per scalare la classifica e migliorare il piazzamento. La formazione di Riberti, vincendo, compierebbe un bel balzo in avanti.

Narnese-San Sisto: i padroni di casa vogliono invertire il trend negativo in casa. L’undici di Valentini vuole invece blindare il terzo posto.