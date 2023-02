È una bella Orvietana ma arriva solo un punto

ORVIETANA

1

FOLLONICA GAVORRANO

1

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi (93’ Purgatori), Omohonria, Borgo, Ricci, Siciliano, Rosini (80’ Mecaro), Proietto (66’ Carletti), Mignani (76’ Siragusa), Alagia (71’ Tomassini), Rinaldi. All. Fiorucci

F.GAVORRANO: Ombra, Fremura, Pignat, Dierna, Lo Russo (66’ Pino), Souare, Battistelli, Giunta (60’ Khribech), Barlettani (38’ Lepri), Diana (46’ Origlio), Marcheggiani. All. Marmorini. Arbitro: Mirabella di Acireale

Marcatori: 12’ Mignani, 57’ Marcheggiani

ORVIETO – E’ appurato che, con i se e i ma, non si va da nessuna parte. L’ennesima conferma è arrivata dopo l’ottima prestazione dell’Orvietana che avrebbe meritato molto di più rispetto all’unico punto. I biancorossi, che in questo momento giocano a memoria, hanno messo alle corde il F. Gavorrano. In campo, è sembrato vedere due formazioni a classifica invertita. Preso, da subito, il comando delle operazioni, la formazione di casa si portava in vantaggio dopo 12’, con un’azione veloce, iniziata da Proietto, perfezionata da Rosini e conclusa da Mignani con un forte diagonale vincente. Un trio che aiuta a fare la differenza, in un complessivo che funziona. Omohonria, arretrato sulla terza linea per l’assenza di Frabotta, imbavagliava il temuto Souare, in mezzo al campo c’erano Rinaldi e Ricci a far legna. Proietto, con il piede ispirato, al minuto 35 dava il via ad un altro contropiede che costringeva gli ospiti a rifugiarsi in angolo. Poco dopo, Rosini provava il bis impegnando Ombra all’altezza del primo palo. L’Orvietana iniziava bene anche la ripresa, prima di un temporaneo appannamento pagato a caro prezzo. Il Gavorrano spingeva forte sulla sinistra riuscendo a rimettere palla in mezzo dalla linea di fondo. Marcheggiani, elusa la guardia, concludeva non in modo irresistibile. Sulla traiettoria c’era una deviazione galeotta a mettere fuori causa Marricchi. Soare, due minuti dopo, sfiorava il raddoppio, senza inquadrare la porta. Assorbito il colpo, l’Orvietana organizzava la reazione. Rosini, prima calciava debole, poi alzava troppo la traiettoria su un invitante servizio di Caravaggi. Clamoroso, al minuto 85. Calcia Rinaldi, Ombra non trattiene, riprende Tomassini, il cui tiro attraversa lo spazio ante porta arrivando a Mecaro che sbaglia la conclusione a porta spalancata.Roberto Pace