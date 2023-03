E’ un Gubbio infinito: Di Stefano e Vazquez stendono a domicilio la Recanatese

RECANATESE

0

GUBBIO

2

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Somma, Ferrante, Vona (st 1’ Peretti), Longobardi (st 1’ Ferretti); Senigagliesi, Foresta (st 17’ Raparo), Morrone (st 32’ Marilungo), Carpani (st 17’ Stampete); Guadagni, Sbaffo. All. Pagliari. A disp. Meli, Amadio, Quacquarelli, Pacciardi, Guidubaldi, Marafini.

GUBBIO (3-4-3): Di Gennaro; Dutu, Redolfi, Bonini; Morelli (st 27’ Tazzer), Toscano (st 29’ Vitale), Bulevardi (st 10’ Rosaia), Semeraro; Spina (st 10’ Vazquez), Arras (st 10’ Arena), Di Stefano. All. Braglia. A disp. Greco, Signorini, Corsinelli, Nicolao, Portanova.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo (De Vito-Chillemi) Marcatori: pt 1’ Di Stefano, st 38’ Vazquez. NOTE: calci d’angolo 4-5; ammoniti: Redolfi, Spina, Guadagni, Bulevardi, Peretti, Di Gennaro, Raparo, Stampete

Prestazione, risultato, tre punti in tasca: c’è tutto nella convincente vittoria del Gubbio sul campo della Recanatese. I rossoblù sfoderano una prova di maturità e qualità, dando continuità al pareggio contro il Cesena e guardando con fiducia alle restanti gare di campionato. La squadra di Braglia, che ripropone la difesa a tre, mette da subito in discesa la partita: con il primo pallone della gara, Bulevardi si accentra e scucchiaia per Di Stefano, che al secondo tentativo infila l’angolino e batte Fallani, portando avanti i suoi grazie al terzo gol in campionato, il secondo consecutivo. I padroni di casa non riescono a reagire e il Gubbio domina il campo, con Spina in grande spolvero: al 12° cerca l’assist per Arras che viene chiuso da Fallani, poi è lui che viene chiuso in corner in uscita su grande idea di Toscano. Dalla bandierina, la sfera arriva al limite a Toscano che calcia ma colpisce Carpani, la palla resta lì e la conclusione di Bonini viene murata nuovamente in calcio d’angolo. Nel secondo tempo la Recanatese ci prova senza esito. Ci prova prima Vazquez al 60° che trova un super Fallani, poi cinque minuti dopo è Arena che, dopo uno slalom, cerca la conclusione verso il primo palo ma viene ancora chiuso dall’estremo difensore giallorosso. Il sigillo al match lo mette però proprio Vazquez: Vitale scende sulla sinistra, palla per l’argentino che incorna di testa.