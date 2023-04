È un Gubbio esagerato Travolta pure la Vis Pesaro

GUBBIO

3

VIS PESARO

0

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro; Portanova, Signorini (st 25’ Redolfi), Bonini; Morelli, Rosaia (st 15’ Vitale), Bontà, Spina (st 25’ Corsinelli); Arena, Di Stefano (st 25’ Nicolao); Vazquez (st 32’ Arras). All. Braglia A disp. Greco, Semeraro, Bulevardi, Tazzer.

VIS PESARO (3-5-2): Campani; Rossoni (st 1’ Zoia), Gavazzi, Gega; St. Claire, Di Paola, Valdifiori (st 36’ Sanogo), Coppola (st 1’ Gerardi), Aucelli (st 28’ Astrologo); Pucciarelli (st 28’ Garau), Fedato. All. Franzese. A disp. Farroni, Ghazoini, Ngom, Nina, Borsoi, Parodi.

Arbitro: Vogliacco di Bari (El Filali-Rastelli)

Reti: pt 12’ Morelli, st 2’, 20’ Spina.

NOTE: ammoniti: Rossoni, Rosaia, Aucelli, Bontà, Fedato; spettatori 988 di cui 107 ospiti.

GUBBIO – Tre gol, tre punti e quattro vittorie consecutive. Il bottino perfetto per il Gubbio, che nel pomeriggio di sabato archivia senza patemi la pratica Vis Pesaro e conquista il quarto posto, seppur pari merito con la Carrarese, a 58 punti. Non c’è mai stata partita: la superiorità dei ragazzi di Braglia si palesa dalle prima battute. Il leitmotiv del match, infatti, è chiaro da subito: i rossoblù comandano in campo e legittimano la supremazia dopo 12’, quando Arena crossa dal limite, Bonini fa la sponda aerea per Morelli che tutto solo da pochi passi mette in rete il gol dell’1-0. Il Gubbio non si accontenta e continua a spingere: al 23° Bonini riceve sulla trequarti, prende campo e calcia con Campani che si distende e respinge. Dopo la mezzora Arena, lanciato in contropiede da Di Stefano, salta due avversari ma viene chiuso sul più bello, con la Vis Pesaro che si fa vedere solo nel recupero, con un tiro di Fedato che viene bloccato facilmente da Di Gennaro. Nel secondo tempo non cambia il registro della gara, anzi i rossoblù sembrano più spietati: passano solo due minuti e Spina, dopo il triangolo con Di Stefano, trova il varco giusto per il mancino che s’infila sul secondo palo. Il giovane calabrese griffa la doppietta personale al 65°, quando al termine di una splendida azione corale Arena gli appoggia il pallone del 3-0 da spingere in rete. Il resto è gestione perfetta del Gubbio, che subisce poco o nulla e porta a casa vittoria e quarto posto. Ora testa al Siena, dove giovedì alle 20.30 torneranno in campo i rossoblù.