È un Branca esagerato Il Foligno viene travolto con un poker in trasferta

4

FOLIGNO

0

: Lapazio, Bazzucchi (42’ st Giacometti), Sorbelli, Fondacci, Roscini, Lilli, Benedetti, Giambi (42’ st Bettelli), Marchi (35’ st Stirati), De Iullis (29’ st Mangiaratti), Rossi (45’ st Provvedi) A disp: Pierotti, Francioni, Soumahoro All: Lisarelli

FOLIGNO: Gil, Dell’Orso, Giannò, Abbate, Bocci, De Simoni, Piermarini, Dieng (20’ st Massa), Bigarelli (15’ st Razzitti), Brunetti (27’ st Bacchi), Caruso A disp: Fortunati, Masci, Isaki, Peppoloni, Filippetti, Sias. All: Cotroneo (squalificato)

Arbitro: Anelli di Terni

Marcatori: 30’ pt e 33’ st su rig Giambi (B), 23’ st De Iullis (B) su rigore, 40’ st Rossi (B)

NOTE: ammoniti Giambi (B); recuperi 2’ pt e 3’ st

Il Foligno interrompe a 6 la striscia di risultati utili di fila uscendo sconfitto con un netto 4-0 a Branca, cancellando in un colpo solo la bella vittoria di sette giorni fa contro l’Ellera al Blasone. Delusione per il centinaio di tifosi arrivati a Branca. I padroni di casa trovano il vantaggio alla mezzora quando, sugli sviluppi di un corner, l’ex Giambi viene lasciato troppo solo e di testa porta in vantaggio il Branca. Al 35’ la squadra di Lisarelli si rende ancora pericolosa in contropiede con Marchi che spedisce alto sopra la traversa. Cotroneo prova a cambiare le carte in tavola e butta nella mischia Razzitti al posto di Bigarelli. Lo scossone non c’è e i padroni di casa al 22’ trovano l’episodio giusto che porta al raddoppio. Bazzucchi si incunea in area e viene abbattuto da Dell’Orso. L’arbitro assegna il rigore che De Iullis trasforma. Il Foligno non ha più forza di reagire e al 25’ e al 31’ Gil salva prima sull’esterno destro di Sorbelli e poi sul tiro a giro dello scatenato Bazzucchi. Passano pochi secondi e l’arbitro Anelli decreta un altro penalty per il Branca per un fallo dubbio su Lilli. Dal dischetto stavolta va Giambi che firma la doppietta personale con un cucchiaio. Il Branca non si ferma e al 40’ Rossi fa poker con un destro che si infila all’angolino.