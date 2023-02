È stato un turno devastante per gli allenatori. La prossima giornata vedrà il debutto di Breda sulla panchina dell’Ascoli, Stellone a Benevento e Possanzini che prende il posto di Clotet. Benevento e Brescia in stagione avevano cambiato allenatore, mentre per l’Ascoli il passaggio da Bucchi a Breda si tratta di una “prima volta”. Sono rimaste solo sei società in B ad avere ancora la medesima guida tecnica da inizio stagione. Dal Frosinone primo in classifica, passando per la Reggina di Inzaghi, il Bari di Mignani e il Parma di Pecchia in zona playoff. Scorrendo verso il basso la classifica, poi, troviamo Modena e Cittadella che nonostante le difficoltà incontrate non hanno mai vacillato sulla fiducia in Attilio Tesser e Corini. Con 14 società che hanno cambiato tecnico è già stato stabilità il nuovo record storico della B.