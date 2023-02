È pari nel posticipo tra Ascoli e Benevento

Si è conclusa la giornata di serie B con il posticipo che ha visto di fronte l’Ascoli e il Benevento. Dopo due vittorie consecutive si ferma sul pari l’Ascoli di Roberto Breda. Nonostante un Benevento in dieci uomini per un’ora di gioco per il doppio giallo rimediato da Improta poco dopo la mezz’ora, la squadra bianconera non è riuscita ad andare oltre lo 0-0. Nel finale, clamorosa traversa colpita da Simic che avrebbe potuto regalare i tre punti ai padroni di casa all’ultimo respiro. Al termine della giornata, il Perugia nonostante la sconfitta amara, maturata sul campo del Pisa, oggi sarebbe salvo per la migliore differenza reti con il Venezia. I lagunari, quintultimi, hanno 29 punti come i biancorossi, hanno realizzato le stesse reti del Grifo, ma ne hanno subite due in più. Il Benevento raggiunge quota 27 punti e farebbe i play out.