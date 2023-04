È dubbio sul modulo Capezzi non ce la fa

Ultima seduta di allenamento, ieri mattina, all’interno dello stadio Curi, per il Perugia di Castori, prima della partenza per Ferrara. Il tecnico del Grifo sta valutando l’ipotesi di optare per il modulo visto in campo a Genova, con un centrocampo folto, un trequartista e una sola punta. In questo caso, davanti ci sarebbe Di Serio, con il supporto di Luperini. In alternativa, mantenendo il 3-4-1-2, Di Serio sarà in compagnia, presumbilmente di Di Carmine. In difesa, invece, le scelte dovrebbero ricadere su Rosi, Curado e Struna, mentre sulle corsie laterali ci sarà spazio per Casasola e Lisi (che rientra dal primo minuto), in mediana certi di una maglia Iannoni e Santoro, mentre per l’ultimo posto è appunto ballottaggio tra Kouan e Di Carmine.

Non è partito con il gruppo Capezzi che non ha pienamente recuperato dal match con il Cosenza. Fuori dai giochi anche Vulikic.