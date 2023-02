Duemila euro di multa e squalifica per Lisi

Francesco Lisi, ex di turno, salta la partita di venerdì sera contro il Pisa. Il giudice sportivo ieri ha fermato l’esterno sinistro biancorosso che, diffidato, ha rimediato il "giallo" che costa lo stop per l’anticipo della ventiseiesima giornata di campionato. Adesso sono solo tre i calciatori in bilico che salteranno al prossimo cartellino giallo. Si tratta dell’esterno destro Casasola, del centrocampista Kouan e dell’attaccante Olivieri. Non sono squalifiche in casa biancorossa. Il giudice sportivo, infatti, ha anche multato la società di Pian di Massiano che dovrà pagare un’ammenda di duemila euro per avere i suoi sostenitori al "quarantesimo del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo", si legge nel provvedimento. La Ternana, invece, dovrà pagare tremila euro per i "numerosi fumogeni lanciati sul terreno di gioco".