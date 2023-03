Duecento volte Kola

Duecento volte bomber Mikele Kola. Domenica il puntero dello Spoleto ha toccato cifra tonda in carriera aprendo le marcature nel 2-1 che ha riportato i biancorossi in vetta al girone B di Promozione con 2 punti di vantaggio proprio sui ternani. Gol numero 22 in campionato per il capocannoniere che deve però guardarsi da un rivale… in famiglia. "Qui – sorride - la sfida non è tanto con Gjinaj ma con mio figlio Christian. Anche lui gioca con lo Spoleto e ha segnato anche lui domenica. É a quota 24. Cosa mi ha detto a fine partita? Che il gol che ho segnato al Terni Fc l’avrebbe fatto anche lui". Personalità da vendere per il piccolo Christian, 9 anni, e il gol nel Dna. Proprio come il papà. Ma a casa Kola anche le tre donne, mamma Angela e le piccole Cloe e Rachele non possono non fare i conti con il calcio. "Anzi, sono le prime tifose. Angela non si è persa una partita. E i 200 gol li dedico prima di tutto a lei. Poi ai tifosi dello Spoleto perché domenica vedere tutta quelle gente allo stadio mi ha fatto effetto. Bisogna fare prima di tutto i complimenti alla dirigenza. Adesso sta a noi regalare alla piazza le soddisfazioni che merita". Ora con la vetta ritrovata… "É importante ma non abbiamo fatto ancora nulla". Nicola Agostini