Due vittorie, un pari e un ko all’esordio

Due vittorie, un pari e un ko il bilancio della prima giornata delle rappresentative umbre contro il Trentino all’esordio al Torneo delle Regioni in Piemonte. L’Under 15 di Danilo Velini si è imposta per 3-2. Trentino avanti con Corradi al 13’. L’Umbria mette la freccia, fra il 19’ e il 22’, con Mattia Carletti dell’Accademia Calcio Terni. Il Trentino pareggia con Rech ma è Giovanni Mechelli dell’Orvieto Fc a firmare il definitivo 3-2. Nell’altra sfida la Calabria ha superato 1-0 il Veneto. Esce sconfitta per 2-0 invece l’Under 17 di Piero Frontani. Nell’altra sfida del girone finisce 2-2 tra Calabria e Veneto. L’Under 19 di Massimo Roscini conquista invece un pari pirotecnico in rimonta. A Domodossola finisce 3-3 contro il Trentino che si porta sul 2-0 con Devigili. Francesco Fabri dell’Olympia Thyrus mette a segno la doppietta del momentaneo 2-2. Nuovo vantaggio Trentino con Casagrande, poi è Francesco Brevi della Narnese a siglare il definitivo 3-3. Nell’altra gara del raggruppamento il Veneto ha superato 2-0 la Calabria. Vittoria importante anche per le ragazze di Vania Peverini che battono 1-0 il Trentino con gol siglato da Aleksandra Gwiazdowska del Perugia. Oggi altra giornata di gare.