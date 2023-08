Doppie sedute nel ritiro a Pieve Santo Stefano

PERUGIA - Ottavo giorno di ritiro a Pieve Santo Stefano. Prosegue con regolarità il lavoro della squadra sotto gli occhi attenti di Baldini e del suo staff. Anche ieri, doppia razione di lavoro prla squadra. Mattinata incentrata su prevenzione, forza in palestra, possessi palla, giochi di posizione e mini torneo finale vinto dalla squadra composta da Abibi, Lisi, Bartolomei, Seghetti, Giunti, Vulikic, Lickunas ed Ebnoutalib. Pomeriggio, dopo l’attivazione, riscaldamento tecnico, esercitazione per transizioni, attacco contro difesa, partita a tre squadre e partita finale a ranghi contrapposti. Per i portieri lavoro su palle alte e a seguire lavoro con la squadra. Nel pomeriggio attivazione tecnica con tutto il gruppo, esercitazione attacco vs difesa e partita finale. A fine giornata la gradita visita del sindaco di Pieve Santo Stefano, Claudio Marcelli che ha voluto salutare tutta la squadra posando per una foto con Cristian Dell’Orco. "Ringrazio il Perugia e il presidente Santopadre per aver di nuovo scelto Pieve come sede per il ritiro. Questo significa che nel corso degli anni l’amministrazione ha lavorato bene per migliorare gli impianti (accanto al campo in erba è stato inaugurato da poco un nuovo campo in sintetico ndr). Speriamo che il ritiro sia positivo per la squadra e che il Perugia ci onori della sua presenza anche in futuro". Anche per oggi è in programma una doppia seduta di allenamento, mentre domani la squadra sosterrà la terza amichevole. Avversario di turno il Vivi Altotevere Sansepolcro, alle 17,30 allo stadio "Egidio Capaccini". I biancorossi venerdì, dopo la seduta del mattino faranno rientro a Perugia. Sabato 19 agosto, i biancorossi di Baldini saranno di scena alle 20,30 allo stadio "Barbetti" per sfidare il Gubbio nel Memorial Mario Mancini.