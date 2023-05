"Dopo un avvio così abbiamo vinto la partita"

Per Massimo Oddo la Spal "ha vinto la partita". Il tecnico della squadra di casa non ha dubbi: la rete del 2-1 era da convalidare. "Siamo partiti molto molto bene nei primi minuti, abbiamo preso gol su palla inattiva, la squadra ha vissuto qualche minuto di sbandamento che poteva starci. Poi nella ripresa siamo cresciuti, fino a prendere in mano la gara e a vincerla. E non aggiungo altro altrimenti prendo 18 mesi di squalifica. Le immagini le vedono tutti". Oddo racconta la gara e i cambi. "Volevo qualità e dovevamo recuperare partita e quando trovi un avversario che si chiude, serve qualità, ho messo tanti giocatori offesivi e sapevo che avremmo potuto rischiare qualcosa, come è accaduto su qualche contropiede. Ma abbiamo spinto per tutto il secondo tempo". E adesso? "Vediamo i risultati di domani (oggi,ndr), noi dobbiamo fare più punti possibile. Non c’è alternativa".