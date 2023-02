Dopo l’ennesimo successo la Sir torna in palestra Colaci: "A Trento è stata una grande vittoria"

PERUGIA – Reduce dalla grande vittoria colta in quel di Trento, la trentaduesima consecutiva stagionale, ha goduto di un giorno di riposo e oggi è tornata in palestra la capolista Sir Safety Susa Perugia. Una squadra che non delude mai le aspettative, pur avendo lasciato per strada il primo punto in campionato. Questo il pensiero del tecnico Massimo Colaci (nella foto): "Secondo me nella prima parte della gara sia noi che loro abbiamo commesso troppi errori, poi il livello è salito da ambo le parti un po’ in tutti i fondamentali e la partita è diventata più spettacolare. È una grande vittoria per noi perché vincere a Trento è sempre impegnativo. Siamo stati bravi, pazienti, abbiamo sofferto, ma ne portiamo a casa un’altra che, arrivata in questo modo, ci dà ancora più morale e ci prepara veramente a quella che sarà la final four di coppa Italia perché abbiamo incontrato delle difficoltà, e con Piacenza in semifinale essendo una gara secca ne troveremo ancora di più, ma vincere è stato importante per la nostra consapevolezza. Inoltre, a Trento, abbiamo trovato un palazzetto pieno, con un tifo caldo e corretto ed anche questo ci servirà per la parte di stagione che arriva perché sappiamo che, come succede ai nostri avversari quando vengono al Pala-Barton, dovremo saper affrontare anche la pressione del pubblico che troveremo in trasferta come è giusto che sia".

Alberto Aglietti